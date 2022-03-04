روسيا تبلغ الأمم المتحدة: لا تقدم في المفاوضات مع كييف

أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي سويجو، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، أنّ المحادثات مع أوكرانيا لم تحقق أي تقدم.



جاء ذلك حسبما أوردته قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، مساء الجمعة.



ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.



فيما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت يوم الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.