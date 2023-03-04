تقارير أمريكية تُرجح غياب بايدن عن مراسم تنصيب ملك بريطانيا

نقلت مجلة "تايم" الأمريكية عن مصدرين مطلعين أنه من غير المرجح أن يحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن تنصيب ملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لمجلة "تايم": "لا يبدو أن جو بايدن سيحضر مثل هذا الحدث"، ذاكرا أنه لم يتم الانتهاء من وضع جدول أعمال الرئيس الأمريكي لشهر مايو حتى الآن.

وسيتم التتويج الرسمي للملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا في 6 مايو المقبل، ومن المتوقع أن يتلقى زعماء العالم والملوك الأجانب، في أبريل المقبل، دعوات رسمية لهذا الحدث، والذي سيكون أول تتويج بريطاني منذ 70 عاما.

وإذا غاب بايدن عن التتويج، فسيتبع بذلك خطى الرئيس الأمريكي الراحل دوايت أيزنهاور، الذي تخلف عن تتويج الملكة إليزابيث الثانية قبل 70 عاما، في يونيو 1953.

وتعتبر الملكة إليزابيث الثانية صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ بريطانيا، حيث توفيت في 8 سبتمبر 2022 عن عمر ناهز 96 عاما في اسكتلندا، وأصبح ابنها تشارلز ملك المملكة المتحدة الجديد تحت اسم تشارلز الثالث.