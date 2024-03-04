إصابة 16 شخصا على الأقل في غارة جوية روسية في جنوب شرقي أوكرانيا

أصيب ما لا يقل عن 16 شخصا في هجوم روسي على بلدة كوراخوف في جنوب شرقي أوكرانيا بعد ظهر الأحد، وفقا لما ذكرته تقارير أولية.

وذكرت وكالة المعلومات المستقلة / يو إن أي أيه إن / وهى وكالة أنباء أوكرانية أن قنبلة ذكية موجهة دمرت عددا من المباني السكنية في البلدة الواقعة في منطقة دونيتسك. ووُصفت حالة اثنين من المصابين بالحرجة.

ومنذ أن شنت روسيا غزوها واسع النطاق لأوكرانيا منذ أكثر من عامين، تعرضت مناطق سكنية أوكرانية مرارا لنيران عشوائية سواء من المدفعية أو الطائرات الحربية الروسية.

وقال الحاكم الإقليمي أوليه كيبر اليوم الأحد في تدوينة على تطبيق تليجرام إن عدد القتلى جراء الهجوم الجوي الروسي بطائرة مسيرة أمس السبت على مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية ارتفع إلى 12 قتيلا بعد أن قصفت ما تعرف باسم طائرة مسيرة تفجيرية مبنى سكنيا مكون من تسعة طوابق.

وذكرت وزارة الدفاع في موسكو، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية نجحت في إحباط هجوم كبير بطائرات مسيرة أوكرانية على شبه جزيرة القرم، وأسقطت جميع الطائرات المسيرة البالغ عددها 38 طائرة التي تم إطلاقها تجاه شبه الجزيرة التي تحتلها روسيا.

وذكرت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي أن انفجارات مدوية وقعت حول مدينة فيودوسيا الساحلية الواقعة جنوب شرق شبه جزيرة القرم.

وتعلن موسكو مرارا عن نجاحها في صد هجمات بطائرات مسيرة. ولم يتسن التحقق من صحة هذه التقارير بشكل مستقل.

وأعلنت أوكرانيا، اليوم الأحد، أن عمليات القوات الجوية الروسية فوق شرق البلاد تراجعت بدرجة كبيرة ، بعدما تمكن الدفاع الجوي الأوكراني من إسقاط عدد من المقاتلات الروسية مؤخرا.

ونقلت صحيفة "يوكرينسكا برافدا" عن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري اهنات، قوله اليوم الأحد إن " أنظمة الدفاع الجوي التي قدمها الشركاء الغربيون لها تأثير".

وأفادت تقارير أوكرانية بأنه تم اسقاط العديد من مقاتلات "سو-34" و"سو-35" في شرق أوكرانيا في الأيام الماضية. ولم يؤكد الجيش الروسي بشكل رسمي فقدان أي مقاتلات .

من ناحية أخرى، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، في تحديثها الاستخباراتى اليومي عن الحرب في أوكرانيا، أن شهر شباط / فبراير شهد أكبر معدل يومى لعدد الجنود القتلى والجرحى الروس مقارنة بأي وقت مضى على الإطلاق منذ بداية الحرب منذ أكثر من عامين.

ووفقا لتقديرات وزارة الدفاع البريطانية التى صدرت اليوم الأحد فإن عدد القتلى والجرحى الروس بلغ في المتوسط 983 جنديا في اليوم.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 355 ألف جندي روسي قتلوا أو أصيبوا في المجمل حتى الآن.

وقالت الوزارة، في تدوينة على موقع إكس، تويتر سابقا، إن "الزيادة في المتوسط اليومي تعكس بشكل شبه مؤكد التزام روسيا بأسلوب يجمع بين الحرب الشاملة وحرب الاستنزاف".

وأشارت الوزارة إلى أنه "على الرغم من أن ذلك مكلف من حيث الأرواح البشرية، إلا أن التأثير الناتج أدى إلى زيادة الضغط على المواقع الأوكرانية عبر خط المواجهة."