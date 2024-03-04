النيابة في واقعة طالبة العريش: كاميرات المراقبة كشفت كيف اشترت نيرة صلاح حبة الغلة؟

كشفت النيابة العامة في بيان لها عن أن التحقيقات في واقعة وفاة طالبة العريش نيرة صلاح، توصلت إلى محل مبيدات زراعية قال صاحبه إن الطالبة حضرت لشراء حبة غلال منه إلا أن الحبة لم تكن موجودة فأخبرها بعدم توفرها، مشيرة إلى أن كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل سجلت أرقام السيارة التي استقلتها الطالبة.

وأضافت التحقيقات أنه باستدعاء سائق السيارة أكد أن الطالبة أخبرته بضرورة حصولها على حبة الغلة لأغراض بحثية كونها طالبة بكلية الطب البيطري فاصطحبها لمحل آخر وتحصلا عليها بمسكن صاحب المحل.

وأمرت النيابة العامة بحبس متهمين اثنين في واقعة وفاة طالبة العريش احتياطيا على ذمة التحقيقات، متهمة إياهما بجناية تهديد المجني عليها بإفشاء أمور تتعلق بحياتها الخاصة.

وذكرت النيابة في بيان لها منذ قليل، أنها استكملت التحقيقات في وفاة الطالبة المقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، واستبان من التحقيقات التي شملت سؤال شهود الواقعة وتحريات الجهات الأمنية أن المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية.

وأوضحت النيابة أن تلك الضغوط ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها (المتهمة الأولى) بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها وأرسلتها إلى زميلها (المتهم الثاني) الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق الواتساب.

وأضافت النيابة أن المتهم الثاني كتب على جروب الطلاب بتطبيق واتساب أن إحدى الطالبات -دون الإشارة إليها تحديدًا- لها مراسلات وصور خاصة بها، مهددًا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على "الجروب"، وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى.

- النيابة توجه تهمتين لزميلي طالبة العريش

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين ارتكابهما جناية التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب، وجنحة والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها.

- شراء حبة الغلة

وقالت النيابة إن فريق التحقيق بالعريش اضطلع بتتبع خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية حتى توصلوا إلى أحد محلات بيع المبيدات الزراعية الذى أقر مالكه لأعضاء النيابة وبالتحقيقات بأن المجني عليها قد حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة، وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها؛ غادرت.

وأضافت النيابة أنها قد تحققت النيابة العامة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل، كما تمكنت عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المتوفاة.

وبسؤال سائق السيارة بالتحقيقات أقر بمرافقته للمتوفاة والتي قررت له بأنها طالبة بكلية الطب البيطري وترغب في شراء حبوب غلة لحاجتها لتلك الحبوب لأغراًض دراسية.

وأشار السائق أنه قام بمرافقتها إلى حانوت آخر والذى تبين غلقه، إلا أنهما تقابلا مع مالكه والذى أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص، فتوجها رفقته إلى هناك. بحسب بيان النيابة.

وتابعت النيابة أنها استدعت مالك الحانوت الأخير، فأقر بالتحقيقات بأنه قام ببيع عدد 3 حبوب غلة للمتوفاة بمبلغ 55 جنيها.

وذكرت النيابة أنه جاري استكمال التحقيقات واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة تحديدا.

- التصدي للتعدي على حرمة الحياة الخاصة

نوهت النيابة العامة أن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور والقانون، وأنها ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق.

وتابعت أنها ستتصدى أيضا لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر، وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أي سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة.