 ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 30 ألفا و534 شهيدا - بوابة الشروق
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ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 30 ألفا و534 شهيدا

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 4 مارس 2024 - 11:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 مارس 2024 - 11:04 ص

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، المستمر لليوم 150 يومًا على التوالي.

وقالت صحة غزة، في بيان، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 30 ألفًا و534 شهيدًا، مع تسجيل 71 ألفًا و920 جريحًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف البيان، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 124 شهيدًا و210 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم.


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