الرئيس اللبناني: لا سلام من دون دولة فلسطين

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الثلاثاء، إن حروب لبنان علّمته أن "البُعد الفلسطيني لقضية فلسطين، يقتضي أن نكون دائماً مع شعبها. أصلاً وفعلاً".

وأضاف عون، في كلمته أمام القمة العربية الطارئة في القاهرة: في بلدي، تماماً كما في فلسطين، ما زالت هناك أرض محتلة من قِبَل إسرائيل. وأسرى لبنانيون في سجونها، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وتابع: لا نتخلى عن أرضنا، ولا ننسى أسرانا ولا نتركهم. لا سلام من دون تحريرِ آخر شبر من حدود أرضنا، المعترف بها دولياً، والموثقة والمثبتة والمرسمة أممياً.

وأكد عوز أنه "لا سلام من دون دولة فلسطين، ولا سلام من دون استعادة الحقوق المشروعة والكاملة للفلسطينيين".