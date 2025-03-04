لقى شخصان مصرعهما، وأُصيب ثلاثة آخرون، في مشاجرة بالأسلحة النارية والعصي بين عائلتين بقرية جزيرة دندرة التابعة لمركز قنا، بسبب خلاف نشب بسبب صواريخ الأطفال.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من مركز الشرطة بوقوع المشاجرة بسبب صواريخ الأطفال.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين مصرع "أ ر" (22 عاما) إثر إصابته بطلق ناري، و"س.ق" (63 عامًا) بعد الاعتداء عليه بعصا شوم، فيما أُصيب كل من "ر.أ" (56 عاما)، و"م.ص" (45 عاما)، و"م.س" (44 عاما)، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول القرية لمنع تجدد الاشتباكات، كما ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم في الواقعة.

وتم إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.