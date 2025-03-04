وزير الخارجية الجزائري: ما يحدث في فلسطين خطر تبديد شعب بعد محاولة إبادته

قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن الشعب الفلسطيني يواجه مختلف التحديات، وتحمل أكثر صور المعاناة شدة وقسوة، وقدم تضحيات ما لا يعد ولا يحصى ولا يوصف.

وأضاف في كلمته خلال القمة العربية الطارئة المنعقدة في العاصمة الإدارية لبحث تطورات القضية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنَّ ما يعتري سبيل الشعب الفلسطيني في الوقت الحالي هو الأخطر.

وأوضح أن الخطر اليوم هو خطر تبديد شعب بعد محاولة إبادته، وهو خطر تصدير شعب بعد مصادرة أرضه، وهو خطر إجهاض مشروع وطن بتجريده من حامليه، وهو خطر إخراج الشعب الفلسطيني من التاريخي.

وأكد رفض بلاده لمخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتندد بالمحاولات اليائسة لفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية، وتدين جميع المناورات لضم الضفة الغربية وانتزاعها من حضنها الفلسطيني.

وشدد على حاجة الشعب الفلسطيني للدعم من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق جهود إعادة الإعمار وإذكاء شعلة الحل النهائي والعادل عبر إقامة الدولة الفلسطينية.

وتعقد القمة بطلب من دولة فلسطين، من أجل تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى تجاه التحديات والمستجدة الخطيرة للقضية الفلسطينية، خاصة التوافق العربي على خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة دون تهجير أهله، وتثبيت وقف إطلاق النار.

كما تبحث القمة تولي دولة فلسطين مسئولياتها في قطاع غزة، ووقف الممارسات والمخططات الإسرائيلية في الضفة والقدس، والعمل على تنفيذ حل الدولتين، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.