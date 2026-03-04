صالح الشهري مهدد بالغياب عن ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي

تحوم الشكوك حول مشاركة صالح الشهري، مهاجم الاتحاد، في مواجهة الأهلي المرتقبة ضمن الجولة الرابعة والعشرين من منافسات دوري روشن السعودي.

ووفقًا لصحيفة «الرياضية» السعودية، فإن فرص لحاق الشهري بالديربي تبدو ضعيفة بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية، رغم انتهائه من البرنامج العلاجي والتأهيلي بعد الإصابة العضلية التي أبعدته عن صفوف “العميد” خلال الفترة الماضية.

وأشارت التقارير إلى أن القرار النهائي بشأن مشاركته سيتحدد عقب ختام تدريبات الفريق مساء الأربعاء، حيث سيخضع اللاعب لتقييم فني وطبي أخير قبل حسم موقفه.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 59 نقطة، ما يزيد من أهمية اللقاء في سباق المنافسة على القمة.