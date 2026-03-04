تراجع محدود للأسهم الأمريكية في ختام التعاملات بعد تقليص خسائرها المكبرة

استردت بورصة الأوراق المالية الأمريكية في وول ستريت أغلب خسائرها الصباحية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء مع تراجع البورصات في أوروبا وآسيا، بينما ترتفع أسعار النفط بشكل ملحوظ مع تزايد المخاوف من اتساع رقعة الحرب مع إيران، والتي قد تلحق ضررا اقتصاديا أكثر استدامة مما كان متوقعاً.

وفي نهاية التعاملات انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 9ر0% بعد أن كانت خسائره بلغت 5ر2% في التعاملات الصباحية. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 403 نقاط أي بنسبة 8ر0% مستردا جزءا كبيرا من خسائره الصباحية التي بلغت 1232 نقطة أي بنسبة 5ر2% بحلول الساعة العاشرة و30 دقيقة. كما قلص مؤشر ناسداك المجمع خسائره لتصبح 1% فقط مقابل 7ر2% في تعاملات الصباح.

كانت الأسهم الأمريكية قد استهلت تعاملات أمس بخسائر حادة، قبل أن تتعافى بالكامل وتنهي اليوم بمكاسب طفيفة. لكن ذلك تزامن مع عدم ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير كأن تتجاوز 100 دولار للبرميل.

واليوم، اقتربت أسعار النفط من هذا المستوى، مما أثار المزيد من المخاوف. فقد قفز سعر برميل خام برنت، القياسي للنفط العالمي، بنسبة 7ر4% أخرى ليصل إلى 40ر81 دولار. وكان قد استقر قرب 70 دولار قبل أقل من أسبوع. في الوقت نفسه، ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 7ر4% ليصل إلى 56ر74 دولار.

جاءت هذه القفزة في أسعار النفط بالتزامن مع استهداف إيران للسفارة الأمريكية في السعودية، في إطار توسيع نطاق أهدافها ليشمل مناطق حيوية لإنتاج النفط والغاز الطبيعي في العالم. وتتزايد المخاوف بشكل خاص بشأن مصير مضيق هرمز قبالة سواحل إيران، وهو ممر مائي ضيق يمر عبره ما يقارب خُمس نفط العالم.

ومما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق، تزايد التساؤلات حول مدة استمرار هذه الحرب.

وأسفرت الضربات الأمريكية والإسرائيلية عن مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي، لكن الرئيس دونالد ترامب ألمح إلى أن القتال قد يستمر لأسابيع.

في الوقت نفسه قال إبراهيم جباري، مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، للتلفزيون الرسمي إن القوات الإيرانية "ستحرق أي سفينة تحاول المرور عبر" مضيق هرمز. وتصف وسائل الإعلام المحلية جباري بأنه مستشار رفيع المستوى لقائد الحرس الثوري، وليس قائدا فعليا في الحرس.