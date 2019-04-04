ترامب يلتقى بنائب رئيس الوزراء الصيني

من المقرر أن يلتقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، في البيت الأبيض، اليوم الخميس، في ظل تزايد التكهنات باقتراب المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصاديين في العالم من المرحلة الأخيرة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ليو هي قد أجرى أمس الأربعاء، مباحثات مع الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة، ستيفن منوشين.

وتهدف المباحثات للتوصل لاتفاق بشأن القضايا الأساسية لكي يتم إقامة مراسم توقيع رسمية للاتفاق بحضور ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج.

وقال تاي هوي، الخبير في أبحاث السوق بصندوق جيه بي مورجان لإدارة الأصول في هونج كونج "الجانبان يريدان التوصل لاتفاق، ولكنهما يريدان التأكد من أنه الاتفاق الصحيح بالنسبة لشعبيهما".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال في أواخر الشهر الماضي إن التوصل إلى اتفاق مع الصين أصبح "وشيكا للغاية".

وفرضت الولايات المتحدة حتى الآن رسوما جمركية على واردات صينية للسوق الأمريكية بقيمة 250 مليار دولار في إطار الحرب التجارية بين البلدين، وردت بكين بفرض رسوم على واردات أمريكية للسوق الصينية بقيمة 110 مليارات دولار.