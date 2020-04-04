«تحيا مصر»: أزمة كورونا تحتاج إلى التضافر ودعم بعضنا بشكل أكبر

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن جهود الصندوق في الأوقات العادية تتراوح ما بين الرعاية الصحية، والتنمية العمرانية، والدعم الاجتماعي، مشيرًا إلى أن مواجهة الكوارث والأزمات محور الصندوق منذ تأسيسيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الصندوق أطلق مبادرة «نتشارك هنعدي الأزمة»، وخاصة بعد أزمة السيول ثم مشكلة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، كمظلة يجتمع تحتها المصريون والمجتمع المدني.

ولفت إلى أن التعامل داخل المبادرة يتم في اتجاهين: الاتجاه الأول مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ لمواجهة تداعيات السيول وحماية المتضررين منها، والآخر مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وذكر متحدث صندوق «تحيا مصر» أن الصندوق عقد اجتماعات مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتنفيذ التوجيه الرئاسي بتخصيص 100 مليون جنيه من الصندوق لمتضرري السيول، معقبًا: «نعقد الاجتماعات لاستخدام الموارد في الوقت الصحيح؛ ومن أجل الوصول إلى الفئات المستحقة وتقليل الضرر قدر المستطاع».

وأوضح أن الصندوق يتلقى التبرعات من الأفراد والمؤسسات ورجال الأعمال، ذاكرًا أنه يتواصل بشكل مباشر مع كل من يشارك بالتبرعات؛ لإعلامه باحتياجات الصندوق، بجانب الرسالة الإعلامية.

وتابع: «الأزمة تحتاج إلى التضافر ودعم بعضنا بعض بشكل أكبر، وحسن إدارة الأزمة في الوقت الحالي هو الفيصل»، قائلًا إن هناك تواصلًا ما بين الصندوق وهيئة الشراء الموحد للقوات المسلحة ووزارة الصحة والسكان؛ لتوفير المستلزمات الطبية وخلافها كأجهزة التنفس الصناعي.

وأشار «مختار» إلى أن الصندوق وفر 1000 مضخة حقن سوائل، إضافة إلى 200 جهاز تنفس صناعي للمستشفيات، لافتًا إلى أن الصندوق يسعى لتوفير 124 جهاز تنفس صناعي خلال الفترة المقبلة.