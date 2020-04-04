أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه تم تعليق العمل بالمحاكم لمدة أسبوعين، حتى 16 إبريل، مضيفًا أنه تواصل مع رئيس محكمة استئناف القاهرة؛ بشأن استمرار العمل بالمحكمة وعدم تعليقه، وتوصلا إلى تعليق العمل بمحكمة استئناف القاهرة أيضًا، وذلك كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «مروان»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، المذاع عبر «القناة الأولى المصرية»، أن الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف والابتدائية، ستؤجل تلقائيًا إلى مواعيد أخرى بعد تاريخ 16 أبريل، داعيًا المتقاضين والمحامين الاستعلام عن المواعيد الجديد للدعاوى الخاصة بهم.

وأشار إلى أن تعليق العمل يقتصر على الجلسات، ويستثنى منه الأعمال الإدارية، ذاكرًا أنه تم تخفيض عدد العاملين في المحاكم، تطبيقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء؛ باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى تقسيم العمل بين الموظفين، وجعل الحضور والانصراف على موعدين لكل منهما.

وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة، قد وافق على العدول عن قراره رقم 26 لسنة 2020 بتنظيم عمل الدور الأول و الثانى من إبريل الجاري، وتعليق العمل بمحكمة الاستئناف حتى يوم 16 إبريل.