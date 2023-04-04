السوداني وبارزاني يبحثان المراحل النهائية لاستئناف صادرات نفط إقليم كردستان بالعراق

توجّه رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني إلى بغداد، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد حكومي رفيع.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم، أوردته وكالة "شفق نيوز" اليوم، أن مسرور بارزاني "سيجتمع في بغداد، مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني".

وأضاف البيان أن الاجتماع سيشهد التباحث بشأن حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ولا سيّما مناقشة المراحل النهائية للاتفاق الخاص بالملف النفطي واستئناف صادرات نفط إقليم كردستان.

وقال رئيس حكومة الإقليم، في تغريدة عبر "تويتر": "أنا في طريقي إلى بغداد لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقنا بشأن استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق".

وكانت الصادرات النفطية في إقليم كردستان العراق، توقفت الأسبوع الماضي على خلفية قرار قضائي دولي بمنع تركيا من السماح لتصدير النفط المنتج في حقول كردستان في أنبوب لتصدير النفط الخام عبر الأراضي التركية.