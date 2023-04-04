3 عروض بدار الأوبرا الجمعة المقبلة ضمن فعاليات البرنامج الرمضاني بالقاهرة والإسكندرية

يُقام الجمعة 7 أبريل الجاري، 3 عروض متنوعة ضمن فعاليات البرنامج الرمضاني لدار الأوبرا المصرية، بالقاهرة والإسكندرية.

ففى التاسعة والنصف مساء يشهد المسرح المكشوف حفلا لفريق مسار إجباري، يتضمن مجموعة متنوعة من أبرز الاعمال التي تعبر عن أحلام وطموحات الشباب منها: رغم المسافة، شيروفوبيا، حد تايه، مطلوب حبيب، للحزن أصول، مساومات، بقيت حاوي، فاكرة، صاحب، صباحك، وغيرها.

وفي التاسعة مساء على المسرح الصغير تتوالى الليالي العربية والإسلامية حيث يقام بالتعاون مع سفارة باكستان بالقاهرة سهرة تضم ملامح من التراث المحلي للدولة الآسيوية، إلى جانب تابلوهات فلكلورية بالملابس التقليدية وعدد من الأعمال الغنائية الروحانية.

وفي التاسعة والنصف يستضيف مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، حفلا لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي يشمل مجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الدينية، منها: يا رسول الله يا سندي، خمار ليلى، المسك فاح، يا جمال النبي، في ساحة الحسين، إيه العمل يا أحمد، مدد يا سيدة، وغيرها.