وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مثوله أمام القضاء قبيل توجيه الاتهامات إليه في قضية شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، بأنه "سريالي".



وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" قبيل دقائق من توجهه للمحكمة: "الأمر يبدو سريالي، سوف يعتقلوني، لا أصدق أن هذا يحدث في أمريكا".



وأفادت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، بأن ترامب قام بتسليم نفسه للمحكمة وأصبح رهن الاعتقال بانتظار توجيه الاتهامات إليه في القضية.



ووجهت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن، الخميس الماضي، اتهامات لترامب بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، ليصبح أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية.



وعلى الرغم من تجمع بعض أنصار ترامب لدعمه خارج مقر محكمة مانهاتن، التي سيمثل أمامها اليوم، إلا أن مجموعة من معارضي الرئيس السابق ينتظرون أيضا قدومه للمحاكمة، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

ورصدت الصحيفة أحد المتظاهرين المناهضين لترامب وهو يحمل لافتة كتب عليها "احبسوه!"، بينما حمل متظاهر آخر لافتة كتب عليها "ترامب إلى السجن".



ونفى ترامب، الذي أعلن ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقررة العام المقبل، ارتكاب أي مخالفات ووجود علاقة غير مشروعة مع دانيلز، معتبرا أن التحقيق معه هو "اضطهاد سياسي وتدخل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ".