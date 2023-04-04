عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد صورًا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من داخل قاعة المحكمة بولاية مانهاتن، مساء اليوم الثلاثاء.



ودخل دونالد ترامب - أول رئيس أمريكي سابق في التاريخ يواجه اتهامات جنائية - إلى قاعة محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك ليتم تقديمه للمحاكمة، ومن المتوقع أن يدفع بأنه غير مذنب.



وسيتم الكشف عن تفاصيل أكثر من 30 تهمة يواجهها، عندما يتم الكشف عن لائحة الاتهام أمام هيئة المحلفين الكبرى.



وتنبع لائحة الاتهام من تحقيق يتعلق بدفع أموال لإسكات ممثلة الأفلام الكبار ستورمي دانيلز، خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2016.



ولن تتمكن وسائل الإعلام من بث الدعوى على الهواء مباشرة، كما قال أحد القضاة مساء الاثنين، ومع ذلك، سُمح لخمسة مصورين ثابتين بالتقاط صور لترامب وقاعة المحكمة قبل بدء الجلسة.





