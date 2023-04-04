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تشافي يعلن قائمة برشلونة لمباراة الـ«الكلاسيكو» بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 1:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 1:55 م

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة فريقه لمواجهة ريال مدريد، في مباراة الكلاسيكو، والتي ستُقام غدا الأربعاء، ضمن إياب دور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

ويعاني برشلونة من عدة غيابات عن مباراة الكلاسيكو، حيث يغيب كلا من الفرنسي عثمان ديمبلي، الهولندي فرينكي دي يونج، الدنماركي أندرياس كريستنسن للإصابة.

وضم تشافي 22 لاعبا لقائمة البلوجرانا استعدادا لمواجهة الريال، حيث جاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن – إيناكي بينيا – أرناو تيناس

خط الدفاع: جول كوندي – رونالد أراوخو – إيريك جارسيا – ماركوس ألونسو – جوردي أليا – أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتش – سيرجي روبرتو – فرانك كيسي – جافي – بابلو توريه – مارك كاسادو – أليكس جاريدو

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – رافينيا – فيران توريس – أنخيل ألاركون – إستانيس بيدرولا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الكتالوني على الميرنجي بهدف دون رد، والتي جمعتهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل النادي الملكي.


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