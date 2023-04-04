أمريكا تدعو الحوثيين إلى تسليم الخرائط المتعلقة بالألغام في اليمن

دعت السفارة الأمريكية لدى اليمن، جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الثلاثاء، إلى تسليم الخرائط المتعلقة بالألغام.

وقالت السفارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" اليوم، "في اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، نحزن على اليمنيين الذين قتلوا وأصيبوا بسبب الألغام".

وقال مشروع مسام السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، "إنه أتلف 1185 لغما وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة في باب المندب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام".

وتتهم الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، الحوثيين، بزرع نحو مليوني لغم في البلاد، معظمها في محافظة الحديدة التي سبق وأن سقط فيها مئات المدنيين بين قتلى وجرحى جراء انفجار الألغام.

ولا توجد خرائط تبين مواقع الألغام في معظم المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة في البلاد، بين الحوثيين والقوات الحكومية.