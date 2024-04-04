الطب البيطري بدمياط يشن حملة على مجازر المحافظة ويعدم عجلا لإصابته بالسل

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط، حملة على مجازر المحافظة، لمنع وصول أي لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي للمواطنين والأسواق.

وأوضح بيان أصدره الدكتور إيهاب شكري، مدير عام الطب البيطري بدمياط، أن الحملة أسفرت عن إعدام عجل بقري بالكامل؛ لإصابته بمرض السل، في مجزر دمياط، وإعدام كبدة بقري، في مجزر الزرقا، وإعدام 2 فشة عجل في القرية، ورأس عجل بقري، في مجزر فارسكور.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بضرورة الاهتمام بتقديم غذاء آمن و صحي للمواطنين.