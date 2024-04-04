علي جمعة يجيب عن أسئلة الطلاب حول النظريات العلمية: النت لحس دماغكم

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن أسئلة الطلاب بشأن النظريات العلمية، وعما إذا كانت تتعارض مع ما جاء في القرآن الكريم.

وسألت إحدى الطالبات المشاركات ببرنامج «نور الدين»، الذي يقدمه «جمعة»، عبر فضائية «الأولى»، اليوم الخميس، عن سبب عدم توضيح المناهج المصرية أن تلك النظريات ليست صحيحة مستشهدة بأدلة من القرآن الكريم.

ورد عليها مفتي الديار الأسبق، قائلًا: «قولك معناه إن حضرتك مش بتقري، هناك آلاف الصفحات التي ألفت في هذا الموضوع وجاوبت عنه وانتهت منه، حاولي تكوني الباحثة عن الحقيقة».

وتوجه برسالة إلى الشباب: «مش كل حاجة متاحة في النت اللي لحس دماغ الشباب، ارجعوا للكتاب لتجدوا صنفًا آخر من المعرفة لا يُحصل في الإنترنت».

وبسؤاله عن الذنب الواقع على أصحاب النظريات المخالفة لما جاء في القرآن، أجاب: «هؤلاء جهلة، والجاهل لا يبنى عليه شيء، لازم نعلمه ونعرف الحاجات اللي عكست دماغه».

وأشار إلى أن الجاهل يقع عليه الذنب عندما يكون متكبرًا ولا يرغب في الاستماع أو التعلم أو فتح باب للنقاش مع الآخرين.

وعن النظرية التي تقول إن الكون خُلق في آلاف السنين بينما يشير القرآن إلى أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، استشهد «جمعة» بقوله تعالى: «تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة».