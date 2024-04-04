الخارجية الروسية: موسكو لا تنوي الدخول في صراع مع الناتو

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، أن روسيا ليس لديها أي نية للدخول في صراع عسكري مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" أو الدول الأعضاء فيه.

وقال جروشكو، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، "هل الكتلة العسكرية مستعدة لصراع مفتوح مع روسيا، علينا أن نسأل أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" أنفسهم. على أي حال، ليس لدينا مثل هذه النوايا فيما يتعلق بالدول الأعضاء في الحلف".

وأضاف جروشكو، ردا على سؤال عما إذا كانت مقترحات روسيا السابقة بشأن الضمانات الأمنية للناتو لا تزال سارية المفعول، أم أنها تغيرت هي الأخرى مع التغيرات على أرض الواقع، "عندما تصف وثائق الناتو العقائدية روسيا بأنها "التهديد الأكثر أهمية ومباشرة"، فمن غير المجدي الحديث عن أي طرائق محددة لاتفاقات افتراضية مع الغرب"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار جروشكو إلى أن روسيا طرحت مرارا وتكرارا أمام الحلف والدول الأعضاء فيه "مسألة إنشاء أساس متين للعلاقات القائمة على مبدأ عدم تجزئة الأمن".

وأكد جروشكو "لقد قمنا بالمحاولة الأخيرة في ديسمبر 2021. واسمحوا لي أن أذكركم أننا سلمنا بعد ذلك إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مشاريع اتفاقيات بشأن الضمانات الأمنية لروسيا. وقد تم رفضها، سواء على المستوى السياسي أو في مجال التطوير العسكري، وأنشطة التحالف تهدف إلى مواجهة بلادنا".