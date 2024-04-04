إيناس الدغيدي: الإخوان وضعوني على رأس قائمة اغتيالهم بعد الرئيس مبارك وشيخ الأزهر

كشفت المخرجة والمنتجة إيناس الدغيدي، عن إدراج اسمها على رأس قائمة اغتيال جماعة «الوعد» الإرهابية ‏المنبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين خلال فترة حكم الرئيس السابق مبارك.‏

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «أسرار» المذاع عبر شاشة تلفزيون «النهار» مساء الأربعاء، إنها علمت بوجودها ‏على قائمة الاغتيال من خلال الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، لافتة أنه قدم إليها 40 صفحة عن القضية أثناء ‏حضوره جلسات المحاكمة. ‏

وأشارت إلى أن قائمة الاغتيال تضمنت أيضا العديد من الشخصيات، قائلة:«كانوا حاطين في قائمة الاغتيال ‏الرئيس الراحل مبارك ونمرة 2 شيخ الأزهر ورقم 3 أنا؛ لأني بنشر الفحشاء في المجتمع الإسلامي، وكان معانا ‏وحيد حامد، وصفوت الشريف، ونجيب ساويرس».‏

وتطرقت إلى الحديث عن تفاصيل تعرضها لتهديدات بالاغتيال في أكثر من مناسبة، لافتة أنها عثرت على صورة ‏للرئيس السادات عقب اغتياله معلقة على سيارتها في الجراج، مع كتابة كلمة «المصير» وبجانبها ورسم ‏السلاح.‏

وأوضحت أنها لم تبلغ الشرطة عن الحادثة، معتقدة أنها مجرد نكاية من شخص لا يحب أفلامها، قائلة:«أخذت ‏الورقة قطعتها، قلت يمكن واحد أهبل في الجراج مش عاجبه أفلامي، كنت واخدة الموضوع عادي خالص». ‏

وروت حادثة أخرى تعرضت فيها لمحاولة اغتيال من قبل شخصين ملثمين في الجراج، بعدما لاحظت دخولهما على ‏دراجة نارية خلف سيارتها في وقت متأخر من الليل عقب عودتها من العمل، قائلة:«لقيت 2 ملثمين دخلوا ورايا ‏الجراج بموتوسيكل، أنا خفت ومخرجتش من العربية وقعدت أدوس كلاكس كثير، واضح أنهم كانوا عايزين ‏يطعنوني بمطواة مش برصاص، وبعدها لما عرفوا أني مش نازلة خرجوا من الجراج».‏