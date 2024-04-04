إيناس الدغيدي: الإخوان وضعوني على رأس قائمة اغتيالهم بعد الرئيس مبارك وشيخ الأزهر

كشفت المخرجة والمنتجة إيناس الدغيدي، عن إدراج اسمها على رأس قائمة اغتيال جماعة «الوعد» الإرهابية المنبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين خلال فترة حكم الرئيس السابق مبارك.
وأضافت خلال لقاء لبرنامج «أسرار» المذاع عبر شاشة تلفزيون «النهار» مساء الأربعاء، إنها علمت بوجودها على قائمة الاغتيال من خلال الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، لافتة أنه قدم إليها 40 صفحة عن القضية أثناء حضوره جلسات المحاكمة.
وأشارت إلى أن قائمة الاغتيال تضمنت أيضا العديد من الشخصيات، قائلة:«كانوا حاطين في قائمة الاغتيال الرئيس الراحل مبارك ونمرة 2 شيخ الأزهر ورقم 3 أنا؛ لأني بنشر الفحشاء في المجتمع الإسلامي، وكان معانا وحيد حامد، وصفوت الشريف، ونجيب ساويرس».
وتطرقت إلى الحديث عن تفاصيل تعرضها لتهديدات بالاغتيال في أكثر من مناسبة، لافتة أنها عثرت على صورة للرئيس السادات عقب اغتياله معلقة على سيارتها في الجراج، مع كتابة كلمة «المصير» وبجانبها ورسم السلاح.
وأوضحت أنها لم تبلغ الشرطة عن الحادثة، معتقدة أنها مجرد نكاية من شخص لا يحب أفلامها، قائلة:«أخذت الورقة قطعتها، قلت يمكن واحد أهبل في الجراج مش عاجبه أفلامي، كنت واخدة الموضوع عادي خالص».
وروت حادثة أخرى تعرضت فيها لمحاولة اغتيال من قبل شخصين ملثمين في الجراج، بعدما لاحظت دخولهما على دراجة نارية خلف سيارتها في وقت متأخر من الليل عقب عودتها من العمل، قائلة:«لقيت 2 ملثمين دخلوا ورايا الجراج بموتوسيكل، أنا خفت ومخرجتش من العربية وقعدت أدوس كلاكس كثير، واضح أنهم كانوا عايزين يطعنوني بمطواة مش برصاص، وبعدها لما عرفوا أني مش نازلة خرجوا من الجراج».