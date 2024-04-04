بوينج تلغي اجتماعات للرئيس التنفيذي لشركة الطيران وسط التعامل مع أزمة ثقة

تم إلغاء الاجتماعات الرسمية المخطط لها مع قادة أكبر عملاء شركة بوينج في الولايات المتحدة من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة الجديد، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

ويأتي هذا في إطار بدء التعامل مع أزمة الثقة التي بلغت ذروتها مؤخرا مما أدى إلى إجراء تغييرات واسعة النطاق في الإدارة.

ونقلت بلومبرج عن أحد المصادر قوله إن الرئيس التنفيذي ستيف مولينكوبف يتواصل بدلا من ذلك مباشرة مع الرؤساء التنفيذيين لمجموعة أمريكان إيرلينز وشركة ساوثويست إيرلينز، وشركة يونيتد إيرلينز هولدينج، وشركة ألاسكا إيرلينز.

وقالت بلومبرج إن هذا الجهد يظهر كيف يحاول مولينكوبف، الرئيس التنفيذي السابق لشركة كوالكوم، والرئيس التنفيذي لشركة بوينج منذ عام 2020، التخفيف من حدة العلاقات المتوترة مع العملاء الذين أطلقوا واحدة من أكبر الإصلاحات التنفيذية في تاريخ شركة بوينج الممتد لقرن من الزمن.