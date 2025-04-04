رواندا تحيي الذكرى الـ31 للإبادة الجماعية الاثنين المقبل

بمناسبة مرور 31 عامًا على الإبادة الجماعية في رواندا ضد قبائل التوتسي، التي راح ضحيتها أكثر من مليون شخص، تحيي كيجالي، الاثنين المقبل، هذه الذكرى المعروفة بـ"كويبوكا"، والتي تعني "التذكر"، بالتوازي مع جميع سفاراتها بالخارج.

وأكد دان مونيوزا، سفير رواندا بالقاهرة، أنها فرصة لتكريم الضحايا والتأمل في مسيرة رواندا التحولية على مدار 31 عامًا.

وأوضح أن شعار الذكرى هذا العام هو "تذكر، اتحد، جدد"، قائلا: "بينما نتذكر ونكرم من فقدناهم، ونواسي الناجين، ونشيد بالتضحيات التي أعادت رواندا للحياة، تنظم السفارة في القاهرة فعالية لإحياء هذه الذكرى، تبدأ بمسيرة مشيًا على الأقدام، ترمز إلى ما عاناه الضحايا قبل أن يُقتلوا بوحشية، يشارك فيها سيناتور كونه أحد الناجين من مذابح الإبادة".