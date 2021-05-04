شادي محمد: عيطت بالدموع عشان أقعد في النادي الأهلي

شادي محمد: وقعت للخطيب على بياض.. ولكن فوجئت بالفلوس قليلة



رد شادي محمد، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، على سؤال الإعلامية بسمة وهبة «شادي محمد رحل عن الأهلي بسبب طمعه في الفلوس؟».

وتابع خلال حواره لبرنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة المذاع على فضائية «المحور»، مساء أمس الاثنين، «عيطت بالدموع عشان أقعد في الأهلي، وفي 2007 قمت بالانضمام للمنتخب، وحينها مضيت على بياض للأهلي لـ 3 مرات، ولكن تم وضع مبلغ صغير، وبعد وصولى لـ 30 سنة طمعت في فلوس أكتر و مضيت على بياض، وفوجئت بالفلوس قليلة».