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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الإثنين، أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان سيزور مصر وإريتريا وإثيوبيا والسودان لبحث تسوية سلمية في المنطقة.

وستستمر زيارة فيلتمان للمنطقة في الفترة من 4 إلى 13 مايو.

وذكر البيان أن زيارة المبعوث الخاص تؤكد أن الإدارة الأمريكية تعتزم مواصلة الجهود الدبلوماسية المستمرة للتغلب على الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية في القرن الأفريقي.

وتأتي زيارة المبعوث الأمريكي بعد أيام من إعلان إثيوبيا قرب اكتمال أعمال بناء سد النهضة وبدء الملء الثاني في موعدها رغم الرفض السوداني والمصري.

واتهمت الخرطوم أديس ابابا بمحاولة التنصل من المعاهدات الدولية بشأن مياه النيل وترسيم الحدود بين البلدين.

بينما طالب السفير المصري لدى واشنطن الولايات المتحدة بالتدخل لإنقاذ المفاوضات المتعثرة، معتبراً أنها الوحيدة القادرة على تحقيق نجاح في المفاوضات.