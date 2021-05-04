هيرتا يعول على «روح الفريق» بعد الخروج من الحجر الصحي

يشعر فريق هيرتا برلين بثقة كبيرة بعدما استأنف الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بشكل رائع ويريد أن يحافظ على الزخم لمباراته المقبلة أمام فرايبورج المقرر إقامتها الخميس المقبل.

وتراجع هيرتا للمركز الثاني من القاع خلال اسبوعين قضاها الفريق في الحجر الصحي عقب ظهور عدة إصابات بفيروس كورونا داخل الفريق. وتأجلت ثلاثة مباريات للفريق وبدأها بالتعادل 1/1 أمام ماينز في أول مباراة تم ترتيبها مساء أمس الاثنين.

وقال المدرب بال دارداي :" أنا فخور للغاية بفريقي وأثنيت عليهم".

وأضاف :"النقطة كانت مستحقة والفريق حقق أقصى استفادة منها"، وأوضح أن الموقف كان ليصبح صعبا من وجهة نظر نفسية إذا كان الفريق خسر اللقاء.

وقال دارداي :"يجب أن نتعافى حاليا وأن ننظر أمامنا".

ويبتعد هيرتا برلين بفارق نقطتين فقط عن كولون صاحب المركز الذي يخوض صاحبه ملحق الصعود والهبوط، وبفارق ثلاث نقاط خلف أرمينيا بيلفيد وفيردر بريمن.

ويمكن أن يعادل هيرتا نقاط بيلفيلد وبريمن إذا حقق الفوز يوم الخميس، وسيكون مصيرهم بين أيديهم خاصة وأن كولون وبيلفيد سيكونون من بين منافسيهم المتبقيين لهم هذا الموسم.

وقال لوكاس توسارت الذي سجل هدف هيرتا برلين في مرمى ماينز :" النقطة نتيجة جيدة لنا بعد اسبوعين في الحجر الصحي". وحث الجميع على تقديم نفس المجهود في المباريات المقبلة، وقال :" كلنا معا من أجل النادي والمدينة- هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستنجح".

وأثنى آرنه فريدريش المدير الرياضي بالجهود الجماعية للفريق في مباراة ماينز كما أثنى أيضا لاعب خط الوسط الألماني الدولي السابق سامي خضيرة، لاعب هيرتا، بزملائه.

وقال :"أدائنا أظهر للجميع أن ليس كل شيء يعمل ولكننا نقاتل كفريق. يعمل هذا إذا تأكدت أن هناك عائلة في الملعب، وروح فريق حاضرة، والكل يقاتل من أجل الآخرين".

وأضاف :"لم يكن لدينا هذا دائما، ولكن فريقنا الشاب تطور وأصبح أكثر دراية بهذا".

وسيحتاج هيرتا لإخلاص مماثل في المباريات المقبلة حتى 22 مايو لتفادي الهبوط ولكن خضيرة متحمس ولديه سبب آخر لنجاح فريقه.

وقال خضيرة :" من مصلحتنا أن لدينا فريق عميق وجيد للغاية".