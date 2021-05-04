الوزراء العراقي يصوت على قرارات لجنة تحقيق حادثة مستشفى ابن الخطيب: عقوبات وإعفاءات

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء صوت على توصيات اللجنة التحقيقية بشأن حريق مستشفى ابن الخطيب.



وقال المكتب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم الثلاثاء، إن «مجلس الوزراء صوت على توصيات اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء (١٤٠ لسنة ٢٠٢١) بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب».



وأضاف أن القرار تتضمن: إلزام وزارة الصحة بفرض العقوبات الانضباطية بما يتناسب مع خطورة الحادث بحق كل من (سلمان حامد علي/ مدير مستشفى ابن الخطيب) و(نعيم كاظم مزيعل/ المعاون الإداري) و(أحمد جسام علي/ مسؤول الدفاع المدني) وإعفائهم من مناصبهم وتنزيل درجة مدير المستشفى وفق القانون.



كما شمل القرار إعفاء مدير عام صحة بغداد/ الرصافة من منصبه، وإلزام وزارة الصحة باتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذ ذلك وفق القانون، إضافة إلى إنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (140 لسنة 2021) بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.



ولفت إلى إلزام وزارة الصحة وتوابعها كافة من دوائر ومستشفيات ومؤسسات صحية بتطبيق الأنظمة والتعليمات والإعمامات النافذة بما يضمن سلامة المرضى والمرافقين والمراجعين والملاكات الطبية ومنها التقيد بعدد المرافقين وتحديد ساعات الزيارة واختيار العناصر الكفء، وتكليفهم بمهام الاستعلامات والتأكد من توفر متطلبات السلامة وشروط الأمان من إنذار مبكر ومنظومات إطفاء الحرائق، والتعامل بحزم مع المخالفين والمقصرين في تجاوز قانون الوزارة وتعليماتها.



وأشار إلى تفعيل نص المادة (12) من قانون التعديل الثالث من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21 لسنة 2008)، لإنهاء حالة تنازع الاختصاص بين المحافظات والوزارات المرجعية فيما يتعلق بدوائر الصحة والمديريات العامة للتربية، وإلزام الوزارات والمحافظات بتنفيذ نص المادة آنفا.



وكان مستشفى ابن الخطيب الذي تم تجهيزه لاستقبال مرضى كوفيد-19، قد تعرض لحادث اندلاع حريق يوم السبت ما قبل الماضي، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 82 شخصا وإصابة 110 آخرين.