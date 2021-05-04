استقالة وزير الصحة العراقي من منصبه على خلفية حادث مستشفى ابن الخطيب

وافق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، على طلب الاستقالة التي قدمها وزير الصحة والبيئة حسن التميمي من منصبه بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب التي أودت بحياة نحو 90 شخصا وإصابة أكثر من 110 آخرين الشهر الماضي.



وذكر بيان للحكومة العراقية أن مجلس الوزراء صوت في جلسة عقدت اليوم على توصيات اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب التي تضمنت فرض عدة عقوبات انضباطية بحق مدير المستشفى ومعاونه الإداري ومسؤول الدفاع المدني وإعفائهم من مناصبهم وتنزيل مدير المستشفى درجة وظيفية.



كما تضمنت القرارات إعفاء مدير عام صحة الرصافة من منصبه، وإنهاء ايقاف وزير الصحة ومحافظ بغداد.