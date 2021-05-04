المفوضية الأوروبية تدخل وجبة الدودة الصفراء المجففة التاريخ

أعلنت المفوضية الأوروبية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، دخول "وجبة الدودة الصفراء المجففة" التاريخ كأول وجبة حشرية تحصل على تصريح من الاتحاد الأوروبي للاستخدام كمادة غذائية جديدة.



وأعطت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء الضوء الأخضر لتناول يرقات خنفساء "تينبريو مولتور" إما كاملة أو كمكوّن في وجبات أخرى، على سبيل المثال عن طريق طحنها وإضافتها إلى المعكرونة أو البسكويت.



وشرحت المفوضية الأوروبية عبر الإنترنت: "الأمر متروك للمستهلكين ليقرروا ما إذا كانوا يريدون أكل الحشرات أم لا"، مشيرة إلى أن الحشرات مصدر تقليدي للغذاء والبروتين في مناطق كثيرة حول العالم.



,يأتي القرار بعد نشر تقييم إيجابي من قبل هيئة سلامة الأغذية التابعة للاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام.



وتعني المواد الغذائية الجديدة أنها لم تكن متداولة على نطاق كبير في الاتحاد الأوروبي قبل مايو من عام 1997.



وقالت المفوضية الأوروبية، إنها تتوقع صدور الموافقة الرسمية النهائية في الأسابيع المقبلة.