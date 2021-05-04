تدريبات خفيفة لـ12 لاعبًا في الإسماعيلي استعدادا للجونة

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فضل الجهاز الفني للإسماعيلي إقامة تدريبات خفيفة لـ12 لاعبًا بالفريق، على أن يتم إقامة مران آخر مسائى بمشاركة كافة اللاعبين، استعدادا للقاء الجونة غدًا الاربعاء في إطار الأسبوع العشرين ببطولة الدورى الممتاز.

المران الذى اقيم أثناء الصيام قاده كل من حمد إبراهيم المدرب العام وأحمد حسام المدرب المساعد ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى وعلى طه محلل الأداء.

وشارك 12 لاعبًا في المران وهم محمد عادل – مصطفى الزنارى – محمد بيومى – مروان شوقى -باهر المحمدى – زياد طارق – محمد نصر – محمد سليمان – إسلام فراج – عبد الرحمن صلاح حارس المرمى – حسين السيد – احمد مصطفى.

المران بدأ بالجرى حول الملعب لمدة ١٠ دقائق ، تبعها بعض عمليات الإطالة تحت قيادة على طه، بينما خاض الحارس عبد الرحمن صلاح برنامج تدريبى منفرد بإعتباره الحارس الوحيد الذى شارك فى المران.

واشتمل المران على تدريبات بالكرة وكيفية التسليم والتسلم دون فقد الكرة ، قبل أن يتم تقسيم اللاعبين لمجموعتين واختتم بتقسيمة شهدت مشاركة مصطفى كمال مدرب حراس المرمى كحارس مرمى.