ضبط أطراف مشاجرة شارع الجلاء بالمنصورة

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول المنصورة من ضبط طرفي مشاجرة بشارع الجلاء بالمنصورة، واستخدم خلالها طرفي المشاجرة أسلحة بيضاء، وأحدث أحدهما تلفيات بسيارة ملاكي.
وتلقر اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة، بحدوث مشاجرة في شارع الجلاء دائرة القسم.
وبانتقال الضباط، تبين أن طرفي المشاجرة كل من الطرف الأول: "تامر. ف. ز" 41 سنة، مصاب بجروح قطعية في الذراعين، وشقيقه "السيد" ۳۱ سنة، مصابا بجروح قطعية وسحجات في الذراعين، ويقيمان في شارع الجلاء دائرة القسم، والطرف الثاني: :محمود. م. ع" ۳۸ سنة، صاحب مطعم حضر موت للمشويات، وشقيقيه "خالد" ۳۲ سنة، و"محمد" ۲۸ سنة، شرکاء بذات المطعم، و" داليا. د. ح" ۲۲ سنة، ربة منزل، و"عبد. ص. ع" ۲۱ سنة، عامل بذات المطعم ويقيمون قرية بهنيا دائرة مركز الباجور بالمنوفية.
وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، حال قيام الطرف الأول بمعاتبة الطرف الثاني لقيام أحد العاملين بالمطعم خاصتهم بالتحدث بطريقة غير لائقة مع زوجة الأول أثناء طلب وجبة طعام من المطعم.
وتطورت المشادة إلى مشاجرة تعدى فيها الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب بآلات حادة (سنجة) بحوزة الرابع والخامس والسابع وإحداث مابهما من إصابات، وكذا قيام الثالث بإحداث تلفيات بالسيارة رقم ( ج م ه ٥٩١٤ ملاکی ) ماركة " هيونداي ماتريكس " ملك زوجة الأول ، باستخدام آلة حادة " سكين كبير محدثا تلفيات بها عبارة عن ( تهشم بكامل الزجاج وكسر الفوانيس الأمامية والخلفية والمرأة اليمنى واليسرى وتطبيق بالكبود والأجناب)، أمكن ضبط طرفي المشاجرة والأدوات المستخدمة تم التحفظ عليها.
وبمواجهتهم تبادلوا الاتهام فيما بينهم لذات السبب، وبمعاينة السيارة تبين وجود ذات التلفيات تم التحفظ عليها.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٦٨٧٤ جنح قسم أول المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.