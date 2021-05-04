ضبط أطراف مشاجرة شارع الجلاء بالمنصورة

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول المنصورة من ضبط طرفي مشاجرة بشارع الجلاء بالمنصورة، واستخدم خلالها طرفي المشاجرة أسلحة بيضاء، وأحدث أحدهما تلفيات بسيارة ملاكي.

وتلقر اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة، بحدوث مشاجرة في شارع الجلاء دائرة القسم.

وبانتقال الضباط، تبين أن طرفي المشاجرة كل من الطرف الأول: "تامر. ف. ز" 41 سنة، مصاب بجروح قطعية في الذراعين، وشقيقه "السيد" ۳۱ سنة، مصابا بجروح قطعية وسحجات في الذراعين، ويقيمان في شارع الجلاء دائرة القسم، والطرف الثاني: :محمود. م. ع" ۳۸ سنة، صاحب مطعم حضر موت للمشويات، وشقيقيه "خالد" ۳۲ سنة، و"محمد" ۲۸ سنة، شرکاء بذات المطعم، و" داليا. د. ح" ۲۲ سنة، ربة منزل، و"عبد. ص. ع" ۲۱ سنة، عامل بذات المطعم ويقيمون قرية بهنيا دائرة مركز الباجور بالمنوفية.

وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، حال قيام الطرف الأول بمعاتبة الطرف الثاني لقيام أحد العاملين بالمطعم خاصتهم بالتحدث بطريقة غير لائقة مع زوجة الأول أثناء طلب وجبة طعام من المطعم.

وتطورت المشادة إلى مشاجرة تعدى فيها الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب بآلات حادة (سنجة) بحوزة الرابع والخامس والسابع وإحداث مابهما من إصابات، وكذا قيام الثالث بإحداث تلفيات بالسيارة رقم ( ج م ه ٥٩١٤ ملاکی ) ماركة " هيونداي ماتريكس " ملك زوجة الأول ، باستخدام آلة حادة " سكين كبير محدثا تلفيات بها عبارة عن ( تهشم بكامل الزجاج وكسر الفوانيس الأمامية والخلفية والمرأة اليمنى واليسرى وتطبيق بالكبود والأجناب)، أمكن ضبط طرفي المشاجرة والأدوات المستخدمة تم التحفظ عليها.

وبمواجهتهم تبادلوا الاتهام فيما بينهم لذات السبب، وبمعاينة السيارة تبين وجود ذات التلفيات تم التحفظ عليها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٦٨٧٤ جنح قسم أول المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.