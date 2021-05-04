نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الثلاثاء: تسجيل 22 مليون وحدة عقارية إلكتروني فى إطار تنفيذ مشروع حصر الثروة العقارية

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021، والتي جاء في مقدمتها:

• تسجيل 22 مليون وحدة عقارية إلكترونيا فى إطار تنفيذ مشروع حصر الثروة العقارية

قال محمد معيط وزير المالية، إنه تم الانتهاء من تسجيل 22 مليون وحدة عقارية إلكترونيًا حتى الآن، فى إطار تنفيذ مشروع حصر الثروة العقارية من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، ما يساهم فى زيادة الخدمات الرقمية للمتعاملين مع مصلحة الضرائب العقارية.

• الزراعة من القطاعات الأقل تأثرًا بكورونا في مصر

كشفت تقرير السياسة الغذائية العالمية 2021، أن حجم الاضطرابات الناتجة عن جائحة كورونا اختلف بين الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أوضحت أنظمة الأغذية الزراعية مرونة نسبية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تراوحت نسبة الانخفاض في ناتج الأغذية الزراعية بين 3 و9% في مصر واليمن والسودان، ووصلت إلى 38% بالأردن، فيما كانت الزراعة من القطاعات الأقل تأثرًا في مصر والسودان، وشاركت وزارة التخطيط في إعداد الفصل الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير السياسة الغذائية العالمية 2021 الصادر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية IFPRI، ويتناول الفصل آثار فيروس كورونا على أنظمة الأغذية الزراعية ودخل الأسر في مصر والأردن والسودان.

• استثمارات صناعة التأمين 309 مليارات جنيه في 3 سنوات

دعمت هيئة الرقابة المالية، جهود قطاع التأمين في تبني مبادئ التأمين المستدام وتضمين مبادئه في صناعة التأمين والتي شهدت استثماراتها تقرب من 309.1 مليار جنيه خلال الـ3 سنوات الأخيرة. وتستهدف الهيئة بدعمها الحد من المخاطر من خلال تطوير حلول مبتكرة، وتحسين أداء الأعمال داخل المؤسسات، والمساهمة في الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تحظى صناعة التأمين بفهم جيد للتأثير الاقتصادي والاجتماعي للكوارث على المجتمعات، وتفهم أهمية الحد من أخطار الكوارث، وخاصة في سياق تغير المناخ، والحاجة إلى التخفيف من آثاره.

• تنفيذ محطة مياه شرب جديدة بـ530 مليون جنيه في بدر

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ محطة مياه شرب جديدة بمدينة بدر بتكلفة 530 مليون جنيه، نظرا لزيادة معدلات التنمية في مدينة بدر، وزيادة أعداد المقيمين بالمدينة، مما استلزم إنشاء محطة مياه شرب لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه، كما تفقد عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أعمال تنفيذ المحطة واطلع على نسب الإنجاز بالمشروع، موجهاً بدفع الأعمال بالمشروع لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة.

• تعيين 4390 شابا بالإسكندرية مارس الماضي

عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية 4390 شابا، منهم 25 من ذوى الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 11.33 ألف راغب عمل، منهم 42 من ذوى القدرات، بحسب محمد سعفان، وزير القوى العاملة الي أوضح انه تم توفير 294 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

• المركز الإقليمي للتمويل المستدام يوقع على إعلان نيروبي للتأمين المستدام

وقعت سينا حبوس، الرئيس التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، على إعلان نيروبي "للتأمين المستدام" كطرف مؤسس للاتفاق، خلال مشاركتها- افتراضيا- بفعاليات المؤتمر الأفريقي الرابع والذي أقيم تحت رعاية مبادرة مبادئ التأمين المستدام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP بنهاية الشهر الماضى، وبمقتضى هذا الإعلان يلتزم قادة صناعة التأمين بقارة أفريقيا بدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

• الدولار يتراجع فى 9 بنوك

تراجعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم، مقارنة بأسعار الأربعاء الماضي، حيث انخفض بنحو قرشين في البنك التجاري الدولي إلى نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وبنحو قرش واحد فى كل من البنك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، وفى بنك البركة، والعربي الإفريقي، وقناة السويس، وكريدي أجريكول ليسجل 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه.

• المركزي يطرح اذون وسندات خزانة بـ23.5 مليار جنيه

طرح البنك المركزي اليوم الثلاثاء أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة، وبلغت قيمة الطرح الأول 10.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والطرح الثاني بقيمة 8 مليار جنيه لأجل 266 يومًا، كما طرح البنك سندات خزانة بقيمة 5 مليار جنيه لأجل 10 اعوام.

• تراجع طفيف بأسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب بنحو جنيهين خلال تعاملات اليوم، فى أسواق الصاغة المحلية، حيث سجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا نحو 779 جنيها مقارنة بـ781 جنيها بنهاية تعاملات أمس، وسجل الجرام عيار 18 نحو 667 جنيهًا، و الجرام الذهب عيار 24 نحو 891 جنيهًا، كما هبط سعر الجنيه الذهب بنحو 16 جنيها ليسجل نحو 6232 جنيهًا، نتيجة لانخفاض أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، وفقا لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

• ارتفاع مؤشرات للبورصة بنهاية التعاملات

تباينت مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء،حيث تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.09%عند مستوى 10465.59 نقطة، بينما ارتفع المؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 3014.36 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.06%.

• ارتفاع اسعار النفط مدعومة بالتعافي الاقتصادي

قفزت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لتواصل المكاسب التي بدأتها في الجلسة السابقة، مدعومة بتجاوز التوقعات بحدوث تعاف اقتصادي في الدول المتقدمة لمخاوف المستثمرين بشأن الطلب على الوقود في الهند.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت تسوية يوليو بنسبة 8ر1% إلى 75ر68 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت بنسبة 2ر1% يوم أمس.