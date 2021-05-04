قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 13 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.



وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت من القدس 5 مواطنين، بينهم ثلاثة من عائلة واحدة في بلدة العيسوية، وفي رام الله، داهمت منزل احد المواطنين واعتقلته هو ونجله، وفي نابلس، اعتقلت ثلاثة مواطنين، بينهم شقيقان من بلدة عقربا جنوب المدينة، كما داهمت تلك القوات عددا من منازل المواطنين، وفتشتها، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة، وحاصرت عددا من المصلين في أحد المساجد لفترة قصيرة.



وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين واعتدت على آخر بالضرب في محافظة الخليل، كما اعتدت قوات الاحتلال على مواطنا آخر بالضرب، وحطمت زجاج مركبته في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.