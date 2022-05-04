تعيين قائد جديد لحلف الناتو في أوروبا

أ ش أ

أعلن حلف شمال الأطلسي /ناتو/ اليوم /الثلاثاء/ تعيين الجنرال في الجيش الأمريكي كريستوفر كافولي قائدًا أعلى لقوات الحلفاء في أوروبا.

ووافق مجلس شمال الأطلسي على تعيين كافولي خلفا للجنرال تود والترز، وسيتسلم كافولي منصبه خلال حفل تسليم وتسلم هذا الصيف في المقر العام الكبير للقوات الحليفة في أوروبا قرب مونس في بلجيكا، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

وولد كريستوف كافولي، وهو ابن ضابط إيطالي أمريكي، خلال الحرب الباردة في مدينة فورتسبورج بألمانيا الغربية ونشأ في قواعد عسكرية بسبب تنقل والده، يجيد الروسية، وهو في الخدمة منذ عام 1987 ويقود القوات الأمريكية في أوروبا وإفريقيا ومقرها العام في سبادن بألمانيا منذ العام 2020.

يذكر أن القائد العسكري لمنظمة حلف شمال الأطلسي يكون ضابطا أمريكيا لأن أوروبا تعين الأمين العام لحلف شمال الأطلسي وحاليا هو النرويجي ينس ستولتنبرج الذي أعيد تعيينه بسبب الحرب في أوكرانيا.

والقائد الأعلى للقوات الحليفة في أوروبا مسؤول عن القيادة العامة للعمليات العسكرية للحلف الأطلسي ويقود التخطيط العسكري للعمليات.