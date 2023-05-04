هالاند يحقق رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي بعد هدفه أمام وست هام

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حقق النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي، رقمًا قياسيًا خلال مواجهة فريقه ووست هام يونايتد مساء الأربعاء، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وسجل هالاند هدفا في فوز مانشستر سيتي على نظيره وست هام بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد مساء الأربعاء، في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

وأصبح هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي بمسماه الحديث يصل للهدف رقم 35، ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد.

وفي سياق متصل، يعتلي فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بفارق نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني.