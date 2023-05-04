المبعوث الأممي: ملتزمون بالوصول إلى حل مستدام للنزاع في اليمن



أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، اليوم الخميس، أهمية الحفاظ على التقدم الذي أحرزته الأطراف في اليمن باتجاه السلام.

وفق بيان لمكتب المبعوث الأممي، جاء ذلك في ختام زيارة جروندبرج إلى مدينة عدن (جنوباً)، التقى فيها برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي.

وطبقا للبيان، أطلع المبعوث الأممي العليمي على "آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية".

وأكد جروندبرج، خلال اللقاء "أهمية الحفاظ على الزخم الراهن والبناء على التقدم الذي أحرزته الأطراف حتى الآن وذلك على ضوء الجهود الإقليمية المبذولة حالياً لدعم الأطراف للتوصل إلى إتفاق حول سبل المضي قدماً في اليمن".

وأردف جروندبرج، بالقول "لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الحوار وتوافر الإرادة السياسية وتقديم التنازلات من الجانبين بما يجلب المنفعة للشعب اليمني".

وأضاف: "انخرطت في نقاش مثمر وجوهري مع الرئيس العليمي حول سبل المضي قدماً لمعالجة الاهتمامات الرئيسية لليمنيين والدفع نحو عملية جامعة يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة".

وتابع: "ما زلت ملتزماً بدعم الوصول لحل مستدام للنزاع يعكس إرادة الشعب اليمني".

وتأتي زيارة المبعوث ضمن المشاركات النشطة له في اليمن والمنطقة، لتعزيز التوصل إلى اتفاق يضع اليمن على مسار تسوية جامعة.

وخلال الفترة القليلة الماضية، تزايدت التحركات الدبلوماسية الدولية والأمنية، لتعزيز مسار الهدنة في اليمن، نحو اتفاق سلام شامل، ينهي النزاع الذي تشهده البلاد منذ نحو تسع سنوات.