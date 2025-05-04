تدمير كامل للبنية التحتية في جنين جراء العدوان الإسرائيلي

قال مدير بلدية جنين ممدوح عساف، إن المخيم والأحياء السكنية المحيطة به وعددها 6، تعاني من تدمير البنية التحتية بالكامل من خطوط مياه وصرف صحي.

وأوضح عساف، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن طواقم البلدية تمكنت أمس الأول من إزالة ساتر ترابي على مدخل مستشفى جنين الشمالي، مشيراً إلى تجريف الاحتلال للشوارع الرئيسية بالمدينة والتي يقدر طولها بـ 37 كيلومتراً، في ظل خطورة الوصول إلى تلك الأحياء نتيجة تمركز قوات الاحتلال فيها.

وأشار إلى أن البلدية لجأت إلى أساليب تقليدية في محاولة منها لإيصال المياه لبعض الأحياء التي عانت من انقطاع المياه لأكثر من 100 يوم على التوالي.



وأوضح أن الاحتلال منع طواقم البلدية من الوصول إلى بئر "السعادة" المصدر الرئيسي المغذي لمدينة جنين.