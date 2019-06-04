المحكمة العليا الإسبانية توقف إعادة دفن رفات الديكتاتور الإسباني فرانكو

قضت المحكمة الإسبانية العليا في مدريد اليوم الثلاثاء، بوقف إعادة دفن رفات الدكتاتور الإسباني فرانشيسكو فرانكو (1892-1975) الذي كان مقررا يوم الاثنين المقبل بعد قبولها بشكل مؤقت الاعتراض المقدم من قبل أسرة الدكتاتور الراحل.

وقالت المحكمة العليا إن القرار اتخذ بالإجماع من قبل القضاة.

ومن المتوقع صدور الحكم النهائي للمحكمة في غضون الأسابيع المقبلة.

يذكر أن النزاع حول إعادة دفن رفاة الديكتاتور السابق محتدم في إسبانيا منذ نحو عام.

وبعد وقت قصير من توليه منصبه في يونيو 2018، أعلن رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز أنه سيتم نقل الرفات من مكان مقبرته الحالي - وادي الشهداء، شمال غربي مدريد - إلى مكان آخر.

وقد كشفت المشكلة الخاصة بالمثوى الأخير لرفات فرانكو عن خلافات قديمة في إسبانيا، حيث يقول معارضو حكم فرانكو إن مكان مقبرته الحالي فخم للغاية بصورة تتعارض مع شخص مسؤول عن مقتل العديد من المعارضين السياسيين.

ولكن أولئك الذين يتحسرون على حكم فرانكو يعتبرون قرار نقل رفاته إهانة غير ضرورية، بعد أكثر من 40 سنة من وفاته في عام 1975.