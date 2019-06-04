رئيس الزمالك: «على جثتي» الفريق لن يستكمل مبارياته بالدوري قبل كأس الأمم

قال رئيس نادي الزمالك، إنه يتعرض لضغوط منذ 3 أيام من أجل أن يستكمل الفريق مبارياته في بطولة الدوري قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة المحور:" نادي الزمالك مضغوط عليه من 3 أيام من أجل أن يستكمل مسابقة الدوري قبل أمم إفريقيا ولكن قلت «على جثتي» سأتقدم باستقالتي إذا حدث ذلك ولن أبيع النادي".

وكانت لجنة المسابقات قد أعلنت من قبل استكمال مسابقة الدوري عقب الانتهاء من بطولة كأس أمم أفريقيا، وأن آخر مباراة للزمالك قبل البطولة هي مباراة حرس الحدود التي أقيمت مساء الأثنين وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).