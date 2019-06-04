سلطات الضرائب الأمريكية تحقق مع شركة أوبر

أعلنت شركة خدمات النقل الذكي الأمريكية "أوبر تكنولوجيز" اليوم الثلاثاء أنها تخضع لتحقيقات سلطات الضرائب في الولايات المتحدة، وفي عدد آخر من الدول.

وذكرت الشركة التي طرحت أسهمها مؤخرا في بورصة نيويورك في بيان موجه إلى بورصة نيويورك للأوراق المالية، إن إدارة الضرائب الأمريكية تخضع لتحقيقات سلطات الضرائب بشأن أنشطتها عامي 2013 و2014، مضيفة أنها تخضع لتحقيقات ضريبية أيضا في عدد آخر من الدول، وأن المزايا الضريبية التي كانت تتمتع بها قد تتقلص بسبب "التغيير في أوضاع أسعارها".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر سهم "أوبر" في تعاملات صباح اليوم في نيويورك بنسبة 6ر2% بعد تراجعه بشدة أمس، حيث انخفض بنسبة 3ر8% مقارنة بسعر الطرح العام الأولي للسهم مسجلا 45 دولار في ختام تعاملات أمس.

وأضافت بلومبرج أن التحقيقات تتعلق بتعاملات السلع والخدمات بين فروع الشركة والتي تستخدم أحيانا لنقل أرباحها إلى البلدان ذات الضرائب المنخفضة. وكانت المفوضية الأوروبية قد غرمت شركة أمازون للتجارة الإلكترونية في عام 2017 حوالي 294 مليون دولار بتهمة تسجيل أرباحها في وحدة تابعة لها ومعفاة من الضرائب مسجلة في لوكسمبورج.

وفي حين ذكرت "أوبر" أنها تعتقد أن لديها مبالغ كبيرة، سجلتها في الأنظمة الضريبية ذات الصلة، وأن أرقام الضرائب المستحقة عليها خلال الفترة من 2010 إلى 2019 يمكن أن تتغير في عدد من أسواقها الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا والهند.

وكانت "أوبر" قد أعلنت الأسبوع الماضي أول نتائج ربع سنوية لها منذ طرح أسهمها في البورصة، حيث حققت مبيعات قياسية، في الوقت الذي سجلت فيه الشركة خسائر قدرها 01ر1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.