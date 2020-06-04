الصين تسمح لمزيد من شركات الطيران الأجنبية بتسيير رحلات ركاب دولية

عدلت مصلحة الطيران المدني الصينية، اليوم الخميس، السياسات الخاصة برحلات الركاب الدولية، لتسمح لمزيد من شركات الطيران الأجنبية باستئناف رحلاتها إلى الصين على أساس قاعدة "رحلة واحدة في الأسبوع" اعتبارا من 8 يونيو الجاري.

وذكرت مصلحة الطيران المدني الصينية -في بيان اليوم الخميس- أن التعديل يقوم على أساس أن المخاطر المتعلقة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) يمكن السيطرة عليها، مشيرة إلى أن شركات الطيران الأجنبية غير القادرة حاليا على تشغيل خطوط طيران إلى الصين، يمكنها اختيار مدينة واحدة في البلاد لتسيير رحلة دولية مرة واحدة أسبوعيا اعتبارا من 8 يونيو الجاري.

وأضافت المصلحة أنه سيتم كذلك تنفيذ حوافز الطيران اعتبارا من 8 يونيو، بحيث أن شركة الطيران التي لا يتم تسجيل إصابات بين ركابها بفيروس كورونا، بناء على اختبار الحمض النووي، لمدة 3 أسابيع متتالية على خط الطيران الذي اختارته، سيتم السماح لها بتسيير رحلتين أسبوعيا.

وتابعت المصلحة، أنه بالنسبة لشركات الطيران التي سيتم تسجيل 5 حالات إصابة إيجابية بين الركاب القادمين على متن رحلاتها للوجهة التي اختارتها، سيتم تعليق تشغيل هذا الخط لمدة أسبوع، وفي حالة إيجابية 10 ركاب، فإن تشغيل الخط سيتم تعليقه لمدة 4 أسابيع قبل استنئاف الرحلات.