حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي مكاسب بلغت نحو 5ر25 مليار جنيه ليبلغ راسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 1ر568 مليار جنيه، مقابل 6ر542 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغ نسبته 7ر4%.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 06ر5 فى المائة ليسجل مستوى 14ر10621 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 98ر7 فى المائة ليبلغ مستوى 29 ر1221 نقطة ، شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 35ر7 في المائة ليبلغ مستوى 98ر1963 نقطة.

وأشار إلى أن ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 2ر14 مليار جنيه من خلال تداول625 ر1 مليار ورقة منفذة على 160 الف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت مليار جنيه وكمية تداول بلغت مليون ورقة منفذة على ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وأشار الى أن الأسهم استحوذت على 33ر35% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 67ر64% خلال أسبوع.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 5ر 67% من إجمالي تعاملات السوق ،بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على 7ر25 % والعرب على 8ر6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 2ر 548 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 7 ملايين جنيه.

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 8ر 66%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات،بينما استحوذ الأجانب على9ر25 % وسجل العرب 4ر7 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 922ر7 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 469ر1جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.