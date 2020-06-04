برلين: أكثر من 15 مليون شخص يتعلمون اللغة الألمانية على مستوى العالم

أظهرت دراسة حديثة تم نشرها اليوم الخميس أن أكثر من 4ر15 مليون شخص يتعلمون اللغة الألمانية كلغة أجنبية على مستوى العالم.

وجاء في الدراسة التي يتم إجراؤها كل خمسة أعوام تحت اسم "الألمانية كلغة أجنبية على مستوى العالم" ونشرتها وزارة الخارجية اليوم بالعاصمة برلين، أن العدد الإجمالي لمتعلمي اللغة الألمانية لا يزال مماثلا تقريبا لما كان عليه في عام 2015، ولكن الاهتمام بتعلم اللغة الألمانية في قارتي أفريقيا وآسيا يزداد بصفة خاصة، فيما شهدت أجزاء من أوروبا وكذلك من الولايات المتحدة الأمريكية تراجعا في الأعداد.

وأظهرت الدراسة أن عدد المدارس التي يتم تدريس اللغة الألمانية بها ازداد من 95 ألف مدرسة في عام 2015 إلى نحو 106 آلاف مدرسة في عام 2020.

وجاء في الدراسة أيضا أن التأهيل اللغوي للمتخصصين من الخارج لعب دورا مهما في دعم تعلم اللغة الألمانية بالخارج.