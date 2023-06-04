جاموندي: الأهلي أفضل من الوداد

فضل الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي، المدير الفني السابق لفريق الوداد المغربي، الأهلي عن فريقه السابق في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستضيف الوداد المغربي في التاسعة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في نهائي الموسم الحالي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تأهل الأهلي على حساب الترجي التونسي، وتأهل الوداد بعد التفوق على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وقال جاموندي في تصريحات تلفزيونية عبر القناة «الأولى»: «المباراة الأهم ستكون في القاهرة، الأهلي يمتلك قدرات كبيرة وقادر على إثبات جدارته في إفريقيا».

وأضاف: «الأهلي سيحاول فرض سيطرته على مجريات الأمور وأن يكون صاحب السبق في المباراة، بينما سيحاول الوداد الدفاع في الذهاب للحفاظ على نظافة شباكه».

وتابع: «أرى أن الأفضلية لصالح الأهلي، هو فريق متماسك بشكل كبير، كما أنه يلعب خارج ملعبه بطريقة رائعة، وهو ما فعله أمام الرجاء بالدار البيضاء».

وأكد: «الأهلي الآن أقوي بكثير مما واجهته من قبل، وأصبح لديه خبرات كبيرة، كما يمتلك عناصر مميزة للغاية مثل محمد الشناوي محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وياسر إبراهيم وعلي معلول».

وأتم: «الوداد يلعب ككتلة واحدة، وفي الموسم الماضي كان يمتلك العديد من النجوم، كما أثبت الفريق جدارته بعدما تخطى صن داونز وتأهل للنهائي للمرة الثانية على التوالي».