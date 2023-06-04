أطفال كفر الشيخ ينصبون مرسم على شواطئ مصيف بلطيم

شهدت شواطئ مصيف بلطيم، فعاليات مبادرة الأطفال للرسم على شاطئ البحر المتوسط، للتعبير عن جمال مصيف العائلات، بجميع المناطق، والجو الصيفي والمياه الصافية والشمس الساطعة وسط رياح وأمواج هادئة نسبيا، ما شجع الأطفال في وضع أدواتهم على الشاطئ، والتعبير عما يرونه ويشعرون به، برسومات متميزة.

كما شهد مصيف بلطيم، توفير كل الخدمات للمصطافين بإشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حيث توافد رواد الشاطئ من أبناء كفر الشيخ، ومحافظات الجمهورية ليستمتعون بشاطئ مصيف بلطيم، مع انتشار المنقذين بطول الشاطئ، ولم يتم رصد أي حالات غرق أو إصابات خطيرة.

وحرص الأطفال والكبار على اللعب والسباحة في مياه البحر المتوسط، كما أقبل عدد من رواد الشواطئ على ممارسة الكرة والعديد من الألعاب، والرسم وتشكيل الرمال، حيث انتشر عدد كبير من المنقذين على طول شواطئ المصيف الستة.

وكثفت إدارة الشواطئ حملات المرور والتوعية للمصطافين، بضرورة الالتزام بالقواعد وتعليمات المنقذين.

كما استمرت جهود إدارة المصايف، في توفير أفضل الخدمات للمصطافين، حيث يجري رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة.

ويتم رفع كفاءة دورات المياه والادشاش باستمرار، وذلك من أجل إسعاد المصطافين، وتوفير كل الخدمات لهم.