قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن برنامج التنمية المحلية بالصعيد ‏شهد زيادة في حجم الأعمال التنموية بنسبة 40% وبقيمة وصلت إلى 500 مليون دولار، وذلك ‏منذ إنطلاقه عام 2018 وحتى أكتوبر 2024.

‏ وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء ‏الثلاثاء، أن البرنامج يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي ويستهدف محافظات المنيا، وأسيوط، ‏وسوهاج، وقنا‎.‎

وأشار إلى أن البرنامج أسفر عن تنفيذ 5130 مشروعًا في قطاعات مختلفة، بتكلفة إجمالية بلغت ‏‏22.25 مليار جنيه؛ بهدف توفير بنيه تحتية لائقة وتحسين جودة الحياة لسكان القرى بهذه ‏المحافظات.‏

وأكد أن البرنامج استفاد منه عدد 8.2 مليون مواطن، من بينهم 48% من السيدات، مضيفا أن ‏البرنامج يدعم كذلك قطاع التنمية المحلية، إلى جانب تعزيز تنافسية هذه المحافظات؛ لجذب المزيد ‏من الاستثمارات‎.‎