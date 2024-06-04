قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن برنامج التنمية المحلية بالصعيد شهد زيادة في حجم الأعمال التنموية بنسبة 40% وبقيمة وصلت إلى 500 مليون دولار، وذلك منذ إنطلاقه عام 2018 وحتى أكتوبر 2024.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن البرنامج يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي ويستهدف محافظات المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا.
وأشار إلى أن البرنامج أسفر عن تنفيذ 5130 مشروعًا في قطاعات مختلفة، بتكلفة إجمالية بلغت 22.25 مليار جنيه؛ بهدف توفير بنيه تحتية لائقة وتحسين جودة الحياة لسكان القرى بهذه المحافظات.
وأكد أن البرنامج استفاد منه عدد 8.2 مليون مواطن، من بينهم 48% من السيدات، مضيفا أن البرنامج يدعم كذلك قطاع التنمية المحلية، إلى جانب تعزيز تنافسية هذه المحافظات؛ لجذب المزيد من الاستثمارات.