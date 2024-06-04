إسرائيل: نتنياهو أكد لماكرون أن خطة إطلاق الأسرى تحقق كل أهداف الحرب

ذكرت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أطلع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تفاصيل مقترح إطلاق سراح الأسرى المحتجزين.

وأفادت رئاسة الوزراء بأن نتنياهو أكد لماكرون أن الخطة تتيح تحقيق كل أهداف الحرب بما فيها القضاء على حركة حماس، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، دعوته لحركة حماس قبول خطة وقف إطلاق النار التي عرضها الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية يجب أن تدير قطاع غزة.

ونقل قصر الإليزيه عن ماكرون تجديده الدعوة لحماس لقبول خطة وقف إطلاق النار التي طرحتها واشنطن، وفقاً لما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن ماكرون يقول لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن السلطة الفلسطينية يجب أن تتولى إدارة قطاع غزة.