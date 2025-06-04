بيطري البحر الأحمر ترفع حالة الطوارئ وتتيح الذبح المجاني بالمجازر خلال عيد الأضحى

أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، فتح المجازر الحكومية بالمجان بجميع مدن المحافظة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تحت إشراف أطباء المديرية حفاظاً على الصحة العامة

وأهابت المديرية المواطنين، تنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية في ذبح الأضحية، وأهمها الذبح بالمجزر، حماية للبيئة من التلوث ونظافة اللحوم وتجنبا للعقوبات، تنفيذا لقرار محافظ البحر الأحمر.

وأكدت الدكتورة رشا صلاح مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، تشكيل لجان للتفتيش ومتابعة شوادر بيع الأضاحي، مضيفاً أن اللجان تشمل فرق تحصين لمتابعة جميع المواشي والخراف، للتأكد من سلامة جميع الأضاحي.

وأضافت صلاح، أنه تم تخصيص 5 مجازر تابعة لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى 3 مجازر خاصة تحت إشراف بيطري البحر الأحمر.

وأشارت صلاح، إلى أن الخمس مجازر التابعة للوزارة هي مدن "الغردقة، ورأس غارب، والقصير، وسفاجا، والشلاتين"، بالإضافة إلى 3 مجازر خاصة بالغردقة وسفاجا ومنطقة وادي دارا شمال البحر الأحمر، وتتم عمليات الذبح بالمجان خلال أيام العيد.

وأوضحت صلاح، أن كل مجزر يتوفر به 2 طبيب بيطري، وإداري، للإشراف على أعمال الذبح وفحص الأضحية قبل وبعد الذبح مع تشكيل غرفة عمليات مركزية بفرع المديرية بالغردقة مع غرف عمليات بكل إدارة بيطرية.

ولفت صلاح، إلى أنه سيتم توقيع غرامة فورية في حال الذبح في الشارع 50 ألف جنيه، من خلال لجان تفتيش تم تشكيلها مكونة من عدة جهات للمرور على الشوارع خلال أيام العيد.

كما رفعت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك بكل مدن المحافظة، من خلال إلغاء إجازات الأطباء البيطريين بمدن البحر الأحمر، كما شددت الحملات الرقابية على محلات بيع اللحوم للتفتيش على جودة اللحوم والتأكد من الذبح بالمجازر مع وجود الأختام.